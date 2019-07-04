Diyarbakır’da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Silvan-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan Sarıbuğday köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Silvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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