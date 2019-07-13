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Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 22:56
Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.



Olay, Silvan-Batman karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 GBK 41 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede ismi öğrenilemeyen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 22:56
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