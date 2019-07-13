Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.



Olay, Silvan-Batman karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 GBK 41 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede ismi öğrenilemeyen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.