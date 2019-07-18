Diyarbakır'da trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı Çınar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybederken, başka bir kazada şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Aşağıkonak Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Yusuf Öztemel'e otomobil çarptı. Öztemel, olay yerinde yaşamını yitirdi. Hasan Gündüz yönetimindeki traktör de Bağacık Mahallesi'nde şarampole devrildi. Kazada yaralanan Gündüz, 112 Acil Servis ekiplerince Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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