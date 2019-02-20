0553 313 94 23

Diyarbakır’da toprağa gömülü 75 dolu tüp bulundu

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK tarafından bomba yapımında kullanılmak için toprağa gizlenen 75 adet dolu tüp ele geçirildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
Diyarbakır’da toprağa gömülü 75 dolu tüp bulundu

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK tarafından bomba yapımında kullanılmak için toprağa gizlenen 75 adet dolu tüp ele geçirildi.


Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Kulp ilçesi güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda, 18 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 23.00’dan itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Salih Hayırsöz-17 özel birlik operasyonunun 19 Şubat 2019 Salı günü saat 21.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında, kış üslenmesi maksadıyla bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, 2 çarpı 2 metre ebatlarında 1 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiştir.


Kulp ilçesi Yayıkköy köyü Yarımca mezrası kırsalında 150 metrekare düzlük alanda iş makinası yardımıyla yapılan kazı faaliyeti neticesinde, toprağa gömülü vaziyette mayın-el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 75 adet dolu tüp bulunmuş, emniyet tedbirlerinin alınmasını müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Madde Tespit ve İmha Timi tarafından yerinde imha edilmiştir. Operasyon bölgesi içerisindeki meskun mahallerde 4 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, görevli personel tarafından, 220 şahıs ve 5 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, 4 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te traktör devrildi: 1 ölü
    1. Siirt’te traktör devrildi: 1 ölü
    2. Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5...
    3. Rektör Coşkun, İmam Hatip Okulları..
    4. TANAP'tan Türkiye'ye gelen gaz 1..
    5. Hatay’da korkutan yangın
    6. Cinayet zanlısı jandarmaya teslim oldu
    7. MHP’nin Kütahya Belediye Meclis üyesi..
    8. Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı
    9. Köyceğiz’de otomobille, motosiklet..
    10. "Hasta bezinde de haksız fiyat artışı..
    11. ANALİZ - Devrimin 40. yılında “siyasi..
    12. Eski CHP'li başkan: Kılıçdaroğlu'ndan..
    13. Ülseratif kolitte iyi bir tedavi yaşam..
    14. İlik nakli bekleyen Sonat’ın annesinin..
    15. "Antalya gözde bisiklet kamp..
    16. "DEAŞ ile mücadelede taktiklerimiz..
    17. Vali Pehlivan evde bakım hizmeti alan..
    18. Astana Uluslararası Finans Merkezi,..
    19. Heyelanlı bölgede korku içinde..
    20. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı,..
    21. Ankara'nın barajlarındaki doluluk
    22. KDV iadesi nedir? KDV iadesi nasıl..
    23. Evli adamın genç kıza ’senden..
    24. "İkinci kez başbakan olmamı yabancı..
    25. Rüzgarda önlisans başvurularının..
    26. Avrupa borsaları
    27. Fırat Yılmaz Çakıroğlu ölüm yıl dönümü..
    28. Maskeli gaspçılar kaçamadı
    29. "Sigara üremeyi her yönden olumsuz..
    30. Bayburt’ta iki işletmeye örnek esnaf..
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı