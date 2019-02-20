Diyarbakır’da toprağa gömülü 75 dolu tüp bulundu

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK tarafından bomba yapımında kullanılmak için toprağa gizlenen 75 adet dolu tüp ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Kulp ilçesi güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda, 18 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 23.00’dan itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Salih Hayırsöz-17 özel birlik operasyonunun 19 Şubat 2019 Salı günü saat 21.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında, kış üslenmesi maksadıyla bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, 2 çarpı 2 metre ebatlarında 1 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiştir.

Kulp ilçesi Yayıkköy köyü Yarımca mezrası kırsalında 150 metrekare düzlük alanda iş makinası yardımıyla yapılan kazı faaliyeti neticesinde, toprağa gömülü vaziyette mayın-el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 75 adet dolu tüp bulunmuş, emniyet tedbirlerinin alınmasını müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Madde Tespit ve İmha Timi tarafından yerinde imha edilmiştir. Operasyon bölgesi içerisindeki meskun mahallerde 4 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, görevli personel tarafından, 220 şahıs ve 5 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, 4 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.