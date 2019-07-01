Diyarbakır’da tonlarca saman kül oldu Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, elektrik direklerinden çıkan kıvılcım nedeni ile onlarca tonluk saman kül oldu.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, elektrik direklerinden çıkan kıvılcım nedeni ile onlarca tonluk saman kül oldu.



Olay, Çınar ilçesine bağlı Gümüştaş köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, elektrik direklerinden çıkan kıvılcım saman balyalarının üzerine düştü. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeni ile onlarca tonluk samanın kül olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.