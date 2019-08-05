0553 313 94 23

Diyarbakır’da terörün finans kaynağı kurutuldu

Diyarbakır’da son 7 ayda düzenlenen operasyonlarda, 15 milyon 401 bin 507 kök kenevir bitkisi, 9 ton 131 kilo 942 gram esrar maddesi ve 24 kilo 815 gram esrar tohumu ele geçirildi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:43
Diyarbakır’da terörün finans kaynağı kurutuldu

Diyarbakır’da son 7 ayda düzenlenen operasyonlarda, 15 milyon 401 bin 507 kök kenevir bitkisi, 9 ton 131 kilo 942 gram esrar maddesi ve 24 kilo 815 gram esrar tohumu ele geçirildi.


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Kocaköy ilçesi kuzeydoğusunda kalan dağlık ve kırsal alanda, 1 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 21.00’den itibaren jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-132 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Öcal-02 operasyonunun 2 Ağustos 2019 Cuma günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyon neticesinde, 3 ayrı noktada toplam 420 bin 100 kök kenevir bitkisi, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 550 metre uzunluğunda su hortumu-borusu ele geçirilmiş, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edilmiştir" denildi.



Jandarma uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu


Öte yandan açıklamada, Diyarbakır il genelinde 1 Ocak - 2 Ağustos 2019 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü destekli icra edilen narkoterör operasyonlarında, 15 milyon 401 bin 507 kök kenevir bitkisi, 9 ton 131 kilo 942 gram esrar maddesi, 24 kilo 815 gram esrar tohumu, 46 kilometre 182 metre su hortumu-borusu, 16 adet su motoru, 1 adet jeneratör ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada, "Ele geçirilen kenevir bitkileri ile 250 ton esrar maddesi yapılmasının önüne geçilmiş, uyuşturucu maddeyi kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen 381 narkoterör operasyonunda, 200 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmış, adli makamlara sevk edilen 31 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, terör ile narkoterörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurban pazarında alıcı da satıcı da memnun değil
    1. Kurban pazarında alıcı da satıcı da..
    2. Ne sözünü tuttu ne de iş yaptı!..
    3. (Özel) 3,5 milyon dolara sahibinden..
    4. Kontrolden çıkan araçlar çarpıştı: 1..
    5. Doğu’da hava sıcaklığı mevsim..
    6. Yurt içi piyasalar enflasyon verisine..
    7. Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'in..
    8. GÜNCELLEME - Mısır'da 4 araç yandı:..
    9. Keşmir'de neler oluyor? Hindistan'dan..
    10. Samanyolu Galaksisi'nin 3 boyutlu..
    11. Yangında can pazarı
    12. Rusya’da protestolar devam ediyor,..
    13. İstanbul'da operasyon! Gözaltılar var
    14. Temmuz’da faizsiz sistemle alınan..
    15. Dünya çekirdeği 2,5 milyar yıldır..
    16. 29. Hayrabolu Ayçiçeği Festivali..
    17. Birinci nakil dönemi sonunda..
    18. Rize’deki selde kaybolan Hüseyin..
    19. Ağır metallerden oluşan bir öte..
    20. LGS nakil sonuçları açıklandı!
    21. (Özel) Karaköy’de camide uzanma..
    22. (Özel) Karaköy’de camide uyuyan..
    23. Doğal navigasyonlu "insansız..
    24. İnternette indirme hızı yüzde 28,5 arttı
    25. Hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor
    26. Yakup Gör kimdir? Yakup Gör milli..
    27. Liselere yerleştirmede birinci nakil..
    28. Turgutlulu çocuklar “Masal Bostanı”..
    29. Husilerden Suudi Arabistan'ın..
    30. 10 bin atık plastik şişe kapağından..
    Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!
    Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yapanın gözünün yaşına bakılmayacak
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yapanın gözünün yaşına bakılmayacak
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım