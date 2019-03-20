Diyarbakır’da teröristlerin inlerine girildi

Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK’ya ait 2 sığınak ve mühimmat ele geçirildi. Sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, mühimmatlara ise el konuldu.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı’nca, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 18 Mart 2019 Pazartesi günü saat 20.00’dan itibaren jandarma özel harekat timleri, polis özel harekat timleri, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-118 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser-02 müşterek operasyonunun, 19 Mart 2019 Salı günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 2 adet kış sığınağı tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen temas arama faaliyetlerinde ağaçlık alanda, kaya oyuğu ve 3 adet jelikan bidon içerisinde 1 adet MG-3 makinalı tüfek, 4 adet büyük pil, 2 adet küçük pil, 1 adet 4’lü büyük pil bloğu, 1 adet akü, 50 metre elektrik kablosu, 1 adet küçük tüp, 20 adet balık konserve, 1 adet telsiz mandalı, 1 adet çanta, 5 adet terörist kıyafeti, 2 adet terörist yeleği, 2 adet panço, 1 adet mat, 3 adet uyku tulumu, 2 adet spor ayakkabı, 1 adet eşofman altı, 2 adet bel bağı, 2 adet yağmurluk, 2 adet bandana, 1 adet polar, 1 adet koli bandı, 1 adet sinek kovan vücut losyonu ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. Operasyon bölgesiiçerisindeki 21 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra edilen adli arama faaliyetlerinde 32 şahıs ve 8 araç kontrol edilmiş, 1 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.