0553 313 94 23

Diyarbakır’da teröristlere ait 4 sığınak tespit edildi

Diyarbakır’ın, Silvan, Hazro ve Kulp ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK mensuplarına ait 4 sığınak tespit edilirken, sığınaklarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

22 Mart 2019 Cuma 10:35
Diyarbakır’da teröristlere ait 4 sığınak tespit edildi

Diyarbakır’ın, Silvan, Hazro ve Kulp ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK mensuplarına ait 4 sığınak tespit edilirken, sığınaklarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.


Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı’nca, Silvan, Hazro ve Kulp ilçeleri sınırlarında kalan dağlık ve kırsal alanda, 19 Mart 2019 Salı günü saat 23.00’dan itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-119 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arda Şen-02 operasyonunun, 21 Mart 2019 Perşembe günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 4 adet kış sığınağı ile 1 adet mevzii tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen temas arama faaliyetlerinde bahse konu sığınaklar içerisinde ve arazide 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 220 adet 7.62 milimetre çapında AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 4 adet 7.62 milimetre çapında boş kovan, 1 adet roketatar mühimmatı, 2 adet büyük tüp, 1 adet panço, 2 adet pantolon, 2 çift mekap ayakkabı, 10 adet 2 buçuk litrelik su bidonu, 4 adet boş jelikan, 1 adet kumaş pantolon, 2 çift çorap, 1 adet puşi, 1 adet fırın, 1 metre uzunluğunda tüp hortumu, 9 adet yemek tabağı, 1 adet tepsi, 1 adet 15 litrelik tencere, 5 kutu ilaç ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. Operasyon bölgesi içerisinde, yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra edilen adli arama faaliyetlerinde; 174 şahıs ve 36 araç kontrol edilmiş, 4 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tüp taşıyan kamyonet devrildi
    1. Tüp taşıyan kamyonet devrildi
    2. Öğrencileri için haritadan sıra örtüsü..
    3. PTT, Muğla’ya üç yeni şube açtı
    4. Dört kardeş ele ele verdi, kendi..
    5. Aydın Adalet Ormanı’nda fidanlar..
    6. Başkan Çetin’den efsane hakemlerden..
    7. Yaşlı hastalar evlerinde ziyaret edildi
    8. Bahar alerjisi nedir, nasıl anlaşılır?..
    9. Taksicilerin kabusu oldu
    10. UEFA’dan Deniz Dilan Gökçek İşcan’a..
    11. Öğrenciler kuşlar için ağaçlara yuva..
    12. (Özel) Binlerce leylek, çiftçiye eşlik..
    13. Eskişehirspor milli arada Fenerbahçe..
    14. Kalp hastaları dikkat
    15. İzmir’de E-İhracat Zirvesi başlıyor
    16. Medicana’dan obezite toplantısı
    17. "43 milyarlık yardımı vatandaşlara..
    18. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde araç..
    19. Açık bırakılan ocaktan çıkan yangın..
    20. İzmir'de servis minibüsü devrildi: 15..
    21. Oto hırsızlığı çete üyeleri adliyeye..
    22. GÜNCELLEME - Otoyolda hafriyat kamyonu..
    23. Emine Erdoğan atık şişe ile Gaziantep..
    24. Sungurlu’da 750 fidanı toprakla buluştu
    25. Bursa’da korkutan fabrika yangını
    26. İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra..
    27. Emre Tepeli: “ Down sendromunu yüzde..
    28. Türk çayı 1,6 milyon dolar kazandırdı
    29. İşte bu haftadaki Cuma hutbesi
    30. Doruk Sağlık Grubu yaşlıları unutmadı
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    Maduro açıkladı: Rehin alındı
    Maduro açıkladı: Rehin alındı