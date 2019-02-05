0553 313 94 23

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Lice ve Kulp kırsalındaki 17 mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak

05 Şubat 2019 Salı 07:49
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerine bağlı 17 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ve Kulp ilçelerinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice'nin Çıralı, Kıyıköy, Dallıca, Kutlu, Oyuklu ve Türeli köyleri, Kulp'un Karaağaç, Kamışlı, Çukurca, Demirli, Bayırköy, Bağcılar, Akbulak, Düzce, Temren, Uygur ve Taşköprü köyleri ile bağlı mezralarında bugün saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem taşıdığı vurgulandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 07:49
  1. Diyarbakır
  2. operasyon
  3. Sokağa çıkma yasağı
  4. terör örgütü PKK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çipras'ın ziyaretinden 'ticari ilişkilerin geliştirilmesi' bekleniyor
    1. Çipras'ın ziyaretinden 'ticari..
    2. S. Arabistan ve BAE, silahları onlara..
    3. Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya..
    4. Suriyeliler ülkelerine dönüyor
    5. Meteoroloji saat vererek uyardı!..
    6. Avustralya'da düşen küçük uçağın..
    7. 'Cemal Kaşıkçı Sokağı' için imza..
    8. Kirli ittifak şehitlerin kemiklerini..
    9. Çin "Domuz Yılı"na girdi
    10. Küresel ısınma Himalaya buzullarını..
    11. Bu kez de UBER sürücüleri eylem yaptı!
    12. "PDVSA'ya uygulanan yaptırımlar petrol..
    13. Ankara'da 'şüpheli çuval' paniği
    14. Ortalık karıştı... Bir çağrı daha..
    15. Suudi Arabistan ve BAE, ABD..
    16. İzmir'de feci kaza: Kamyona arkadan..
    17. Eski hakime FETÖ'den 10 yıl hapis
    18. Samsun ile Ordu'yu bu cadde ayırıyor
    19. İran'da devrim gibi karar... 50 bin..
    20. Avustralya'daki selde iki kişi kayıp
    İstanbul için son anketin sonuçları açıklandı!
    İstanbul için son anketin sonuçları açıklandı!
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019