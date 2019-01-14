0553 313 94 23

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsalındaki 23 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

14 Ocak 2019 Pazartesi 08:52
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsalındaki 23 mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hazro ve Kocaköy'deki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt elebaşılarının da bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, sivillerin zarar görmemesi amacıyla Lice'nin Serince, Kayacık, Uçarı, Ziyaret, Esenler, Ortaç, Yalaza, Çavundur, Dolunay, Bağlan, Kabakaya, Kutlu ve Oyuklu, Kocaköy'ün Boyunlu, Hazro'nun Gözebaşı, Sarıerik, Meşebağları, Kavaklıboğaz, Kırmataş, Terdöken, Çitlibahçe, Dadaş ve Ormankaya köyleri ile bağlı bazı mezralarında saat 06.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma uygulanacağı ifade edilen açıklamada, yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 08:52
  1. Diyarbakır
  2. operasyon
  3. terör örgütü PKK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ’cü siteler de kapatılsın
    1. FETÖ’cü siteler de kapatılsın
    2. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    3. Endonezya'da düşen uçağın ikinci..
    4. Şarkıcı Ferhat Tunç, adliyeye sevk..
    5. Cumhurbaşkanlığı'ndan Trump'a cevap
    6. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    7. Telefonla konuşması genç kızın sonu oldu
    8. "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin..
    9. "Dünden Bugüne Derviş Zaim Sineması"
    10. Evlenme yaşı yukarı çekiliyor..
    11. VİOP'ta endeks kontratı haftaya..
    12. Oğlunu yüzünden, boynundan ve..
    13. Döviz kurları
    14. Kadın öğretmene büyük tuzak! Önce para..
    15. Meteoroloji uyardı! Bu illerde..
    16. Din karşıtı din öğretmeni niçin..
    17. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme..
    18. Bedia Akartürk kimdir nerelidir
    19. İran'da kargo uçağı düştü! İlk..
    20. Sakarya'da yangın
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Sosyal medya provokatörünün maskesi düştü!
    Sosyal medya provokatörünün maskesi düştü!