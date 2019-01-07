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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Lice, Hani ve Kocaköy kırsalındaki 10 mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

07 Ocak 2019 Pazartesi 09:14
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kocaköy kırsalındaki 10 mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, Lice'nin Güçlü ve Gökçe, Kocaköy'ün Şaklat, Yazıköy ve Anbar, Hani'nin Uzunlar, Serenköy, Kırım, Yayvan ve Soylu köyleri ile bağlı mezralarında bugün saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem taşıdığı vurgulandı.

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 09:14
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