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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya silah ve eleman temin eden 2 terörist yakalandı.

23 Temmuz 2019 Salı 09:48
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya silah ve eleman temin eden 2 terörist yakalandı.
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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 09:48
  1. Diyarbakır
  2. terör operasyonu

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