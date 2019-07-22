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Diyarbakır'da terör operasyonu

Lice'de İHA destekli operasyonda 1 terörist ile terör örgütüne yardım eden 2 kişi silah ve mühimmatları ile yakalandı

22 Temmuz 2019 Pazartesi 00:46
Diyarbakır'da terör operasyonu

ANKARA (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde insansız hava aracı (İHA) desteğiyle yapılan operasyonda 1 terörist ile terör örgütüne yardım eden 2 kişi silah ve mühimmatları ile birlikte yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadele harekatı kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice'de İHA destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonda 1 terörist ile terör örgütüne yardım eden 2 kişinin silah ve mühimmatları ile yakalandığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 00:46
  1. Diyarbakır
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  4. terörist

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