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Diyarbakır'da terör operasyonu: 25 gözaltı

Diyarbakır'da HDP il binasına düzenlenen operasyonda, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 25 kadın şüpheli gözaltına alındı.

11 Aralık 2018 Salı 07:13
Diyarbakır'da terör operasyonu: 25 gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla HDP il binasında terör örgütü PKK propagandası yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 25 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

 

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 07:45
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  5. Anadolu Ajansı

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