Diyarbakır’da taşlı sopalı kavga Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgayı polis güçlükle ayırdı.

Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgayı polis güçlükle ayırdı. Olaya karışan şahıslar gözaltına alındı.

Olay, Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bayram öncesi yoğunluğun arttığı bölgeye gelen güvenlik güçleri, kavgaya karışanlara müdahale etti. Kavga polislerin müdahalesi ile sonlanırken, olaya karışan şahıslar gözaltına alındı.

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