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Diyarbakır’da tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 35 yaralı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrilmesi sonucunda aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 7’si ağır 35 kişi yaralandı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 16:13
Diyarbakır’da tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 35 yaralı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrilmesi sonucunda aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 7’si ağır 35 kişi yaralandı. Yaralılar Bismil ve Diyarbakır’daki hastanelerde tedavi altına alındı.


Kaza, Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Tepe Mahallesi Kumuşlu meviinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Bismil ilçesine giden tarım işçilerini taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 HS 005 plakalı kamyonet, iddiaya göre, virajda kontrolden çıkıp, devrildi. Devrilen kamyonetin kasasındaki işçiler yola savrulurken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7’i ağır 35 kişi yaralandı.


Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edilirken, sağlık görevlilerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Bismil ilçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazanın yaşandığı bölgede çalışma yapan jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 16:13
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