Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, 2 bin 263 sikke, 21 bronz ve gümüş yüzük, 20 obje, 7 bileklik ve 5 bronz heykelin de aralarında bulunduğu 2 bin 328 adet tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda Bismil ilçesinde ikamet eden 3 şüphelinin elinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için alıcı aradığı yönünde bilgi elde edildiği bildirildi.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda dün Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda, zanlıların tarihi eserleri satmaya çalıştığı sırada suçüstü yakalandığı kaydedilen açıklamada, şüphelilerin üzerlerinde ve ikamet ettikleri adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 263 sikke, 21 bronz ve gümüş yüzük, 20 obje, 7 bileklik, 5 bronz heykel, 4 hac, bakır kap, bakır kapak, 5 ok ucu, ceylan simgeli mühür olmak üzere toplam 2 bin 328 adet tarihi eser ele geçirildiği belirtildi.

Ele geçirilen tarihi eserlerin muhafaza altına alındığı aktarılan açıklamada, olayla iltisaklı 3 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edildiği kaydedildi.