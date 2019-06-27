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Diyarbakır’da Sur mağdurları evlerine kavuştu

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Diyarbakır’ın Sur ilçesinde mağdur olan vatandaşlar için 3+1 ve 2+1 şeklinde yapılan 169 konut için kura çekimi yapıldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:35
Diyarbakır’da Sur mağdurları evlerine kavuştu

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Diyarbakır’ın Sur ilçesinde mağdur olan vatandaşlar için 3+1 ve 2+1 şeklinde yapılan 169 konut için kura çekimi yapıldı.


TOKİ, Diyarbakır’da Sur olaylarında mağdur olan vatandaşlar için yaptığı dairelerin kura çekimi yapıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde gerçekleşen kura çekimine Vali Hasan Basri Güzeloğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Sur İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi ve vatandaşlar katıldı.


Kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Vali Güzeloğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sur ilçesinde terör örgütünün yıkımı Sur’un tahribi sonrasında evleri yıkılan vatandaşların evlerinin dağıtım törenine olmaktan büyük onur duyduğunu söyledi. Hayatları ellerinden alınan ve gelecek umutları çalınan sizlere devlet tarafından yaptırılan ve bugün kura ile tahsis edilecek evlerin dağıtım töreninin gerçekleşeceğini belirten Vali Güzeloğlu, "Devlet olarak yıkılan, yakılan imha edilen Sur’un hamdolsun bugün yeniden ihya etmenin, o tarihsel geçmişine, zengin birikimine insanlığın tarihine tanıklıklar ve zenginlikleriyle bugüne kazandırılmasına büyük bir çaba ve gayret sarf ettik. Bugün itibariyle 1,5 milyar Türk Lirasına aşkın bir kamu yatırımı ve kaynağı kullandık. Devam eden çalışmalarımızla bu rakam 2, 5 milyar Türk Lirasına doğru ulaşacaktır. Yine büyük bir mutlulukla ifade ediyorum ki, bugün sizlerle yapacağımız 8. kuramızda hak sahibi olan vatandaşlarımızın yüzde 90’ıyla da anlaşmış olduk” dedi.



"5 bin 600 vatandaşımızın, 5 bin 200’üne aşkın kişisiyle anlaşmayı sağladık"


5 bin 600 vatandaşın 5 bin 200’üne aşkın kişisiyle anlaştıklarını ifade eden Vali Güzeloğlu, şöyle devam etti:


“Yerinden, yurdundan edilen bütün vatandaşlarımızın temel zorunlu ihtiyaçları devletimiz, ilçe kaymakamlığımız, vakıflarımız, müdürlerimiz her türlü yardımı karşıladılar. Bugün çektiğimiz kuraya kadar kira yardımları, eşya yardımları, esnafımıza kredi ve kaynak imkanları her açıdan sağlandı. Vergi muafiyetleri kendilerini bu anlamdaki sıkıntılarını giderecek ödemelerin ertelenmesi, yıkılmasa da zarar gören iş yerlerinin dış cephelerinin iyileştirilmesi, kısaca hayatın her tarafındaki sorunların giderilmesinde çok büyük bir çaba sergilendi. Bu yıl sonu itibariyle inşallah ilk iki etabı tamamlayacağız bunlar sadece konutlar değil. Ticari hayatı, ekonomik faaliyeti orada vatandaşlarımızın ve gelen bütün yerli yabancı misafirlerimizin hizmet alacağı kurumları da hayat geçirmiş olacağız.”


Konuşmaların ardından kura çekimi yapıldı. Kurada kendisine ev çıkan mağdurlardan Ali Rıza Oktay isimli vatandaş, evinin ve iş yerinin mahallesinde kaldığını söyledi. Oktay, "Evim ve iş yerime karşılık daire verdiler bana. Dairede şuan 3’ncü kat çıktı, mutluyuz. Ama tabi ki kırgınlıklarımız var. Çünkü oradaki bir yaşantıyla dışarıdaki bir yaşantı aynı değil. Oranın ayrı bir havası var. Maddi değil, manevi havası var. bir iş yerimiz vardı orada en azında. İyi ve kötü geçiniyorduk” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:35
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