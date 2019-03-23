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Diyarbakır’da STEM festivali düzenleniyor

Diyarbakır’da Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) festivali düzenlenecek.

23 Mart 2019 Cumartesi 10:38
Diyarbakır’da STEM festivali düzenleniyor

Diyarbakır’da Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) festivali düzenlenecek. Festivale 7’den 70’e tüm Diyarbakır halkının katılmasının beklendiği belirtildi.


STEM & Makers Fest/Expo, 14 Nisan 2019 tarihinde Diyarbakır Kent Meydanında Hacettepe STEM & Maker Lab, Milli Eğitim Bakanlığı ve Nesibe Aydın Okulları işbirliği ile Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) festivali düzenleyecek. Her yaşta katılımcının katılabileceği etkinlik ücretsiz düzenlenecek. 2015 yılından bu yana düzenli olarak yapılan ve bu güne kadar toplamda 100 bin kişiden fazla katılımcı ağırlayan bu etkinliğe tüm Diyarbakır’da yapılan festival tüm vatandaşları bekliyor. Etkinlik, bilim ve teknolojinin eğlence ve merak ile bütünleştirildiği, bilim gösterileri ve atölye çalışmalarından oluşmakta. İkinci bileşen “STEM & Makers Expo” ise STEM ve Maker alanında hizmet veren kurumsal firmaların katılımıyla gerçekleştirilecek. Firmaların kendilerini ve ürünlerini tanıtabilecekleri ve katılımcıların ürünler ile etkileşime girebildiği, ürünleri deneme şansı bulma olanağı olacağı açıklandı.



Bilim insanları, mühendisler ve eğitimciler halk ile etkileşime girerek


Tanıtım stantlarında sürekli atölye çalışmaları sürdürüleceği, on bileşen ise öğretmenler için Türkiye ve dünyada yer alan STEM ve Maker akımının eğitimdeki yansımaları, gerçekleştirilen örnekler etkin katılımla yürütülen öğretmen eğitimi atölyeleri ile katılımcı öğretmenler ve öğrencilerle paylaşılacağı belirtildi. Etkinlik boyunca katılımcılar bilim insanları, mühendisler, iş adamları, eğitimciler ve diğer uzmanlarla tanışma, konuşma ve etkileşime girme imkanı bulunacağı aktarıldı. Aynı zamanda bilim insanları, mühendisler ve eğitimciler halk ile etkileşime girerek bilimi sevdirme ve bilime özendirme imkanını elde edileceği, inovasyon ruhuna sahip genç nesiller yetiştirmek için çocukların merak duygusunu daha da tetikleyen farklı bilim iletişimi yolları gerekliliği anlatılacağı ifade edildi. Festival ile sadece çocukların değil aynı zamanda ailelerin de bilimin iş dünyasındaki uygulamaları hakkında farkındalık oluşturulmak istendiği açıklandı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 10:38
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