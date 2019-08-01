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Diyarbakır’da son bir ayda 13 milyon 258 bin 588 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice ve Hani ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 1 milyon 288 bin 960 kök kenevir ele geçirildi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:40
Diyarbakır’da son bir ayda 13 milyon 258 bin 588 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice ve Hani ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 1 milyon 288 bin 960 kök kenevir ele geçirildi. Son bir ayda düzenlenen operasyonlarda toplam 13 milyon 258 bin 588 kök kenevir bitkisi, yerinden sökülerek imha edildi.


Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hani ve Lice ilçeleri arasındaki dağlık ve kırsal alanda, 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 21.00’dan itibaren jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan özel birlik operasyonlarının, 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 1 adet doğal mağara ve 2 adet gözetleme mevzi tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Gerçekleştirilen temas arama faaliyetleri neticesinde 15 ayrı noktada toplam 1 milyon 288 bin 960 kök kenevir bitkisi, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 3 bin 900 metre uzunluğunda su borusu, 1 adet su motoru, 1 adet jeneratör ile 1 adet akümülatör, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edildi.


Lice ilçesi Karahasan köyü kırsalında kenevir ekili tarlanın sulanması maksadıyla evinin bahçesinden tarlaya doğru 200 metre su borusu döşeyen N.K. ve E.D isimli şahıslar ile Hani ilçesinde icra edilen adli arama faaliyeti esnasında üzerinde esrar maddesi olduğu tespit edilen B.İ. isimli şahıs yakalanarak haklarında adli işlemlere başlatıldı.


Adli arama faaliyetleri neticesinde, yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra edilen adli arama faaliyetlerinde 471 şahıs ve 42 araç kontrol edilmiş, 6 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakıldı.


Öte yandan Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından son bir ayda Diyarbakır genelinde yapılan operasyon sonucu 13 milyon 258 bin 588 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği, kenevirlerin yerinden sökülerek imha edildiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:40
  1. doğa

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