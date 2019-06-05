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Diyarbakır’da son 3 haftada 3 kadın cinayeti yaşandı

Diyarbakır’da, son 3 pazar gününde de kadın cinayetleri yaşandı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 10:37
Diyarbakır’da son 3 haftada 3 kadın cinayeti yaşandı

Diyarbakır’da, son 3 pazar gününde de kadın cinayetleri yaşandı. Avukat, polis ve ev hanımının hayatını kaybettiği olaylardan ikisinde cani kocalar, eşlerini çocuklarının gözleri önünde katletti.


Diyarbakır’da son Ramazan ayının son 3 haftasında 3 kadın cinayeti yaşandı. İlk olay 19 Mayıs’ta yaşandı. 19 Mayıs 2019 Pazar günü çocuklarının bir etkinliğinden dönen avukat Müzeyyen Boylu I., henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilin içinde eşiyle tartıştı. Tartışma sonrası çocuğu ve eşini otomobilde bırakan Müzeyyen Boylu I. araçtan çıkarak yürümeye başladı. Bu sırada aracını park eden doktor şeşi Mesut I., çocuğunun yanında belinden çıkardığı tabancayla eşine kurşun yağdırdı. Vücuduna toplam 14 kurşun isabet eden Müzeyyen Boylu I. olay yerinde hayatını kaybetti.


Olayın ardından çocuklarını eve bırakan cani koca polis ekiplerine teslim oldu. Cani koca, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Meslektaşı olan kız arkadaşına kurşun yağdırdı


İkinci olay da 26 Mayıs 2019 Pazar günü yaşandı. İddiaya göre, Muharrem Y. isimli polis, aralarında gönül ilişkisi bulunan Merve Ünal ile sabah saatlerinde tartıştı. Bir süre sonra tekrar bir araya gelen ikiliden Muharrem Y., belirten çıkardığı tabanca ile meslektaşı olan kız arkadaşı Merve Ünal’ın göğsüne ateş edip öldürdü.


Zanlı Muharrem Y., olayın ardından teslim oldu. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Çocuklarının gözü önünde bıçakladığı eşini yol kenarına bırakıp kaçtı


Üçüncü olay da 2 Haziran 2019 Pazar günü meydana geldi. Yaklaşık 2 buçuk aydır evde şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenilen Aygül G. ve Recep G. çifti, Bismil ilçesine giderken yolda tartıştı. Tartışma sonucu aracını yol kenarında durduran Recep G. eşiyle kavga etmeye başladı. Olayı gören bir kamyon şoförü müdahale edince Recep G., eşi olduğunu ve tartışmanın kimseyi ilgilendirmediğini söyleyerek kamyon şoförünün gitmesini istedi. Olay yerinden uzaklaşan kamyon şoförünün durumu jandarmaya haber vermesi sonucu bölgeye gelen jandarma ekipleri tahlisiz kadının cesedine ulaştı. Eşiyle tartışan Recep G.’nin çocukları önünde eşi Aygül G.’yi bıçaklayarak öldürdüğü ve eşinin cansız bedenini yol kenarına bırakıp kaçtığı iddia edildi. Jandarma ekipleri olay yerini inceledikten sonra tahlisiz kadının cenazesini Çınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Olayın ardından yapılan çalışmalarda cani koca, Diyarbakır’da saklandığı bir evde yakalandı. Recep G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 10:37
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