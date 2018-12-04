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Vatandaşa teşekkür edildi! Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 15 köy ve bağlı 22 mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

04 Aralık 2018 Salı 09:25
Vatandaşa teşekkür edildi! Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice ve Hani sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Vatandaşlara teşekkür 

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, sivillerin zarar görmemesi amacıyla Hani'ye bağlı Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Yukarı Turalı, Kalaba, Serenköy ve Uzunlar köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, Aşağı Turalı ve Gürbulak mezraları, Lice'ye bağlı Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan ve Duruköy köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey ve Kutlamış mezralarında 2 Aralık'ta saat 06.00'dan itibaren duyurulan yasak kararı saat 24.00 itibarıyla kaldırıldı.

Vatandaşlara, sokağa çıkma yasağına uydukları için teşekkür edildi. 

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 09:25
  1. Diyarbakır
  2. sokağa çıkma

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