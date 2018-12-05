Diyarbakır'da silahlı saldırı: 2 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan anne ile kızı yaralandı.



Fatih Mahallesi 147. Sokak'taki bir apartmanın 4. katında oturan anne Deniz T. ve kızı Dilan T, evlerinde henüz kimliği belirlenemeyen zanlının silahlı saldırısına uğradı.

Bacaklarından yaralanan anne ve kızı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı.

Kaçan zanlı, güvenlik güçlerince aranıyor.