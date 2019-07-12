Diyarbakır’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır’da bir süre önce ceza evinden çıkan şahıs silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrasında saldırgan kaçarken yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Orhan Doğan Caddesi üzerinde bulunan bir internet kafenin önünde meydana geldi. Bir süre önce işlediği suç nedeniyle ceza evinden çıkan Sinan Ç., internet kafenin önünde arkadaşları ile oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrasında Sinan Ç.’nin ayağına 2 kurşun isabet etti. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olayı gerçekleştiren silahlı saldırgan ise kaçarak izini kaybettirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.