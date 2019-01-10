0553 313 94 23

Diyarbakır'da silahlı kavga: 6 yaralı

Bismil İlçesinde bir aile ile kızlarını kaçırdıklarını iddia ettikleri Suriyeli aile arasında çıkan silahlı kavgada, 6 kişi yaralandı

10 Ocak 2019 Perşembe 21:22
Diyarbakır'da silahlı kavga: 6 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi'nde oturan Kaplan ailesi ile kızlarını kaçırdığını iddia ettikleri Suriyeli aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavga dönüşmesi üzerine, Yusuf Kaplan (53), Zeynep Kaplan (39), Mehmet Kaplan (15), Suriye uyruklu Hatim Abbas (32) isimleri öğrenilmeyen 2 kişi pomphalı tüfek ve tabancayla yaralandı.

Çevreden vatandaşların yardımıyla Bismil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

Olayın ardından polis, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı, faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 21:22
  1. Bismil
  2. silahlı kavga

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
    1. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
    2. Maden Kanunu değişiklik teklifi..
    3. Venezuela'da Maduro devlet başkanlığı..
    4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    5. Ekonomi alanında destek teklifi Plan..
    6. ABD'ye çok sert uyarı: Cehennem buz..
    7. AK Parti, MHP, CHP yerel seçim..
    8. Karlov suikastı davasında yakalama..
    9. Diyarbakır'da silahlı kavga: 6 yaralı
    10. 40 yıldır mağarada yaşıyor, 3 dil..
    11. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    12. Donanma Komutanlığı'ndaki darbe..
    13. FETÖ'cü hain Enes Kanter köşeye sıkıştı
    14. Ekonomi alanında destek teklifi Plan..
    15. Batan Acun Ilıcalı, TV 8'de operasyona..
    16. Adana Demirspor, Süleyman Koç'u..
    17. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
    18. Yaşlı yatalak hasta yangında hayatını..
    19. Sarı yelekliler radarların yüzde..
    20. "ABD'nin İran'ı kaybettiğini..
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Gasp edileceğini anlayan adam bakın ne yaptı!
    Gasp edileceğini anlayan adam bakın ne yaptı!
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye