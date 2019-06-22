Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi'ndeki Ceylan Parkı'nda iki grup arasında borç meselesi dolayısıyla başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ağır yaralanan H.T (42) ile S.Ş (38) 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.