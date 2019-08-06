Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı Hurda pazarında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Merkez Bağlar ilçesi Özdemir Mahallesi'nde bulunan hurda pazarında, hurda malzemesi satan kişiler ile iş yerine gelen başka bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahlarında kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ferhat Y, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde delil toplayan polis ekipleri, kavgaya ilişkin inceleme başlattı.



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