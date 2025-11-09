Diyarbakır’da şifa kaynağı: Kilosu 250 bin liraya satılıyor: Tarihi binlerce yıl öncesine ait dikkat çekti

Kış sofralarının olmazsa olmazı, doğanın en güçlü antibiyotiklerinden biri olarak bilinen sarımsak, Diyarbakır pazarlarında adeta altınla yarışıyor.

Pazarcılar, tezgâhlarda en pahalı ürünün yine sarımsak olduğunu belirtirken, fiyatların kış aylarıyla birlikte daha da artmasından endişe ediyor.

DİYARBAKIR PAZARLARINDA FİYATLAR NE DURUMDA?

Diyarbakır’daki pazarlarda en dikkat çeken ürün, bu hafta yine sarımsak oldu. Pazarcılar, daha önce kilogramı 280 bin liradan satılan sarımsağın şu anda 250 bin liraya alıcı bulduğunu belirtiyor.

Kış aylarında talebin artmasıyla birlikte fiyatların yeniden yükselmesinden endişe eden esnaf, “Halkın alım gücü düştü ama sarımsak olmadan da sofralar eksik kalıyor” diyor.

Pazardaki diğer ürünlerin fiyatları ise şu şekilde:

Domates: 35 bin TL

Biber: 35–60 bin TL

Patlıcan: 60 bin TL

Mandalina: 35 bin TL

Elma: 60–90 bin TL

Fiyatlar, özellikle kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte üretim maliyetleri ve nakliye giderleri nedeniyle artış eğiliminde.

SARIMSAK NEDİR?

Bilim dünyasında Allium sativum adıyla bilinen sarımsak, soğan ailesinden çok yıllık bir bitkidir.

İçeriğinde bulunan allicin maddesi, ona doğal antibiyotik özelliği kazandırır. Bu nedenle sarımsak, tarih boyunca “mikropların düşmanı” olarak tanındı.

Yemeklere kattığı keskin aroma ve güçlü lezzetle mutfakların vazgeçilmezi olan sarımsak, aynı zamanda bağışıklığı güçlendiren, kan dolaşımını düzenleyen ve hastalıklara karşı koruma sağlayan özellikleriyle de bilinir.

SARIMSAĞIN TARİHİ YOLCULUĞU

Sarımsağın hikâyesi, insanlık tarihi kadar eski. Yaklaşık 6 bin yıl öncesine uzanan bu bitkinin kökleri Orta Asya’ya dayanıyor.

Antik Mısır’da piramit işçileri dayanıklılıklarını artırmak için sarımsak tüketirdi. Antik Roma’da askerler savaş öncesi güç kazanmak için sarımsak yerdi. Orta Çağ’da ise salgın hastalıklara karşı en güçlü koruyucu olarak kabul edildi.

Türkiye’de özellikle Kastamonu Taşköprü sarımsağı, kendine özgü kokusu ve aromasıyla öne çıkıyor. Ancak yerli üretim Diyarbakır ve çevresinde de rağbet görüyor.

TARİHTEN MUTFAĞA: SARIMSAĞIN DEĞERİ

Bugün Diyarbakır pazarlarında yüksek fiyatlarıyla dikkat çeken sarımsak, aslında yalnızca bir gıda ürünü değil; tarihi, kültürel ve tıbbi bir miras.

Binlerce yıldır sofralarda, hastalıklarla mücadelede ve halk kültüründe yer bulan sarımsak, hem geçmişin şifa kaynağı hem de bugünün en değerli doğal ilaçlarından biri olarak önemini koruyor.

Kilosu 250 bin lirayı bulan bu “doğal mucize”, hem tarih boyunca hem de bugünün pazar tezgâhlarında değerinden hiçbir şey kaybetmiyor.

Binlerce yıl öncesine dayanan kullanımı olduğu söyleniyor

Öte andan Çin ve Mısır'da da sarımsak kullanımı binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Tutankhamun'un mezarında (MÖ 1325) iyi korunmuş durumda bir sarımsak bulunmuştur.

Mısır ve Kıpçak Türk kültür çevresinde de sarımsak denmekte idi. Sarımsağın kültürel ve ruhani önemi binlerce yıla yayılıyor. Yassı Höyük'te 2 bin 800 yıllık nohut, buğday, kayısı çekirdeği, üzüm ve sarımsak taneleri bulunmuştu.