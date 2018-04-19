Diyarbakır'da teröristlerle sıcak temas! 4 hain öldürüldü

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Yaylak mezrası mülki sınırları içerisinde, Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucu Timleriyle, bir grup terörist arasında sağlanan sıcak temas neticesinde 4 terörist ölü olarak etkisiz hale getirildi.