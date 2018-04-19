Diyarbakır'da teröristlerle sıcak temas! 4 hain öldürüldü
Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Yaylak mezrası mülki sınırları içerisinde, Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucu Timleriyle, bir grup PKK'lı terörist arasında çıkan sıcak çatışmada 4 terörist ölü olarak ele geçirildi.19 Nisan 2018 Perşembe 07:43
Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Yaylak mezrası mülki sınırları içerisinde, Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucu Timleriyle, bir grup terörist arasında sağlanan sıcak temas neticesinde 4 terörist ölü olarak etkisiz hale getirildi.
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