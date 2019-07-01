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Diyarbakır’da saman yüklü araçta 120 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır’da biri saman yüklü kamyonet olmak üzere iki araçta yapılan aramalarda toplam 147 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:59
Diyarbakır’da saman yüklü araçta 120 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır’da biri saman yüklü kamyonet olmak üzere iki araçta yapılan aramalarda toplam 147 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bununla birlikte Diyarbakır’da son 6 ayda yapılan operasyonlarda toplam 4 ton 251 kilo 656 gram esrar maddesi ele geçirilmiş oldu.


Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araç araçta yapılan aramada 26 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan M.Y. B. ve F.B hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapıldı.


Ekiplerce yapılan diğer çalışmalarda saman yüklü araçta arama yapıldı. Kamyonette hassas burunlu köpek yardımı ile yapılan aramada 120 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan S.B. hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapıldı.



Son 6 ayda 4 ton 251 kilo esrar maddesi ele geçirildi


Öte yandan Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümü ekiplerince2019 yılında 570 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 757 şahıs yakalanırken, 232 şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Operasyonlarda, 3 ton 148 kilo 376 gram kubar esrar, 1 ton 94 kilo 303 gram toz esrar, 325 gram plaka esrar, 8 kilo 650 gram skunk olmak üzere toplam 4 ton 251 kilo 656 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca 7 gram afyon, 151 kilo 98 gram eroin, 19 gram kokain, 12 kilo 555 gram metamfetamin, 18 gram diğer uyuşturucular, 16 kök kenevir bitkisi, 453 adet sentetik ecza, 64 bin 886 adet ecstasy ele geçirildi. Ayrıca, 17 adet tabanca, 18 adet tabanca şarjörü, 423 adet tabanca mermisi, 12 adet av tüfeği, 140 adet av tüfeği fişeği, 1 adet AK 47 şarjörü, 2 adet G3 şarjörü, Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 62 bin 16 lira ve 400 dolar para ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:59
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