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Diyarbakır'da sahte para operasyonu yapıldı iki kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen operasyonda 100 dolarlık 26 sahte banknot ele geçirildi.

26 Şubat 2019 Salı 10:24
Diyarbakır'da sahte para operasyonu yapıldı iki kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen operasyonda 100 dolarlık 26 sahte banknot ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin sahte dolar banknotlarını Şanlıurfa'da piyasaya sürmek için hazırlık yaptığı bilgisi üzerine Yıllarca Mahallesi'nde 2 şüphelinin olduğu aracı durdurdu.

Yapılan aramada, farklı seri numaralarda 100 dolarlık 26 sahte banknot bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.



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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:24
  1. Şanlıurfa
  2. Diyarbakır
  3. operasyon
  4. sahte para

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