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Diyarbakır'da "Rekabetçi Sektörler Programı"

AB Türkiye Mali Programlar Dairesi Başkanı Ahmet Alperen Sağkaya:- "Yaratıcı endüstriler için toplamda 20 milyon avroluk, araştırma ve geliştirme kapsamında da 30 milyon avroluk bir proje havuzu oluşturmayı düşünüyoruz. Toplamda 50 milyonluk proje havuzuyla programımızı sürdürmek istiyoruz"

30 Nisan 2019 Salı 16:34
Diyarbakır'da "Rekabetçi Sektörler Programı"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, "Rekabetçi Sektörler Programı" ikinci dönem tanıtım toplantısı yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Türkiye ortaklığıyla finanse edilen "Rekabetçi Sektörler Programı"nın ikinci dönem tanıtımı amacıyla Karacadağ Kalkınma Ajansı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan AB Türkiye Mali Programlar Dairesi Başkanı Ahmet Alperen Sağkaya, ilk dönemde güzel projelere imza atıldığını aktardı.

Ar-Ge, inovasyon, lojistik merkezleri ve laboratuvar kurduklarını, finansal araç projeleri gerçekleştirdiklerini, KOBİ'leri bu bütçeden faydalandırdıklarını ifade eden Sağkaya, amaçlarının bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak olduğunu vurguladı. Sağkaya, "Bizim programız orta ve uzun vadeli projeleri destekleyen bir program. Eğer uzun dönemde projeleriniz ve fikirleriniz varsa ve bunları hayata geçirmek istiyorsanız, bizim programız sizler için en mantıklı olanıdır." diye konuştu.

İkinci dönemin ikinci çağrısını 1 Nisan- 29 Mayıs için açtıklarını dile getiren Sağkaya, "İki başlık belirledik. 'yaratıcı endüstriler' için toplamda 20 milyon avroluk, 'araştırma ve geliştirme' kapsamında da 30 milyon avroluk bir proje havuzu oluşturmayı düşünüyoruz. Toplamda 50 milyonluk proje havuzuyla programımızı sürdürmek istiyoruz." dedi.

Sağkaya, çok çeşitli alanlarda destekler verdiklerine dikkati çekerek "araştırma ve geliştirme" başlığında asgari 3 milyon, azami 8 milyon avro bandındaki projeleri, "yaratıcı endüstriler" alanında da en az 2 milyon en çok 5 milyon bandında projeleri destekleyeceklerini anlattı. Sağkaya, her iki başlıkta da ortaklık zorunluluğu bulunduğunu belirtti.

AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Füsun Çiçekoğlu, AB'nin desteklerinin 2007'ye kadar farklı alanlarda 2007'den sonra ise Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance - IPA) adı altında 5 ana destek programlarıyla verilmeye başlandığına işaret ederek "Bizim programımız 'rekabetçi sektörler' olarak adlandırılan bölgesel kalkınmışlık farklılıklarının giderilmesine dönük amaca hizmet eden programdır." dedi.

Kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı toplantıda, "araştırma ve geliştirme" ile "yaratıcı endüstriler" başlıklarında çıkılan, toplam bütçeleri sırasıyla 30 ve 20 milyon avro olan çağrıya başvuruların 29 Mayıs'a kadar yapılacağı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 16:34
  1. Diyarbakır
  2. Karacadağ Kalkınma Ajansı
  3. Rekabetçi Sektörler Programı

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