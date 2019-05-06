0553 313 94 23

Diyarbakır’da Ramazan’ın ilk davulları çalındı

Diyarbakır’da ramazan ayının ilk sahuru nedeni ile davullarını yanlarına alan motorize davulcular, vatandaşları sahura kaldırdı.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 03:36
Diyarbakır’da Ramazan’ın ilk davulları çalındı

Diyarbakır’da ramazan ayının ilk sahuru nedeni ile davullarını yanlarına alan motorize davulcular, vatandaşları sahura kaldırdı.


On bir ayın sultanı olan ramazan ayının ilk sahuruna kalkıldı. Diyarbakırlılar, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının ilk sahurunda davulcuların davullarına vurması ile kalkmaya başladı. Diyarbakır’da sokak sokak motosiklet ile dolaraşan davulcular büyük bir coşkuyla ilk tokmağını vurdular.


Ramazan davulcusu Behçet Alpaydınel, vatandaşlara hayırlı Ramazanlar dileyerek ilk tokmağı vurduğunu dile getirdi. Alpaydınel, “Bugün Ramazanın ilk günü şimdiden çalmaya başladık. Hem Allah için hem de paramızı kazanmak için çalışıyoruz. Allah’ın izniyle hayırlısıyla ramazanı bitireceğiz, saat 01:30’da başlıyor 03:00’te bitiriyoruz” dedi.


Sabah ezanının okunmasının ardından davulcular davula vurmayı bırakırken, halk da ilk gün için niyet getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 03:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’den Rusya’ya uçak faciasıyla ilgili başsağlığı mesajı
    1. Türkiye’den Rusya’ya uçak faciasıyla..
    2. Başkent’te ramazan davulcuları mesaiye..
    3. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    4. Çocuklar anneleri ile birlikte sahne..
    5. Madencilerin yerin 300 metre altında..
    6. Ramazanın ilk sahurunda tercihleri Van..
    7. Kuzey Makedonya halkı yeni..
    8. Diyarbakır’da Ramazan’ın ilk davulları..
    9. Ramazan davulcusundan rahatsız oldu..
    10. Otomobil dereye uçtu 3 yaralı
    11. İlk sahura davul ve klarnet sesiyle..
    12. Bursa’da ramazan davulcuları ilk..
    13. Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'nun vefatı
    14. Hatay’da Hıdrellez coşkusu
    15. Kadir Mısıroğlu hayatını, Kemalist sol..
    16. Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'nun vefatı
    17. Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu için..
    18. Ramazanda Baba İle Oğulun Sahurda..
    19. Kadir Mısıroğluhayatını kaybetti
    20. Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'nun..
    21. Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'nun vefatı
    22. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında bir..
    23. Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı mesajı
    24. Yeniakit.com.tr'nin röportajı..
    25. Kosova’da ilk teravih namazı kılındı
    26. HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN -..
    27. Kuzey Makedonya’daki cumhurbaşkanlığı..
    28. Ünlü tarihçi-yazar Kadir Mısıroğlu,..
    29. Binali Yıldırım, “YSK’da görev yapan..
    30. KKTC’de Ramazanın ilk teravih namazı..
    AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!
    AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz
    AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...
    AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...
    ABD Venezuela'ya askeri harekatı açıkladı! TV'de skandal ifadeler
    ABD Venezuela'ya askeri harekatı açıkladı! TV'de skandal ifadeler
    Küstah Mısır'dan "Türkiye'yi durdurun" çağrısı!
    Küstah Mısır'dan "Türkiye'yi durdurun" çağrısı!

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Kılıçdaroğlu şehit Yüzbaşı Özdemir'in törenine geldi
    Kılıçdaroğlu şehit Yüzbaşı Özdemir'in törenine geldi
    Maduro'dan çok kritik açıklama: Müdahaleye hazır olun
    Maduro'dan çok kritik açıklama: Müdahaleye hazır olun