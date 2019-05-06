Diyarbakır’da Ramazan’ın ilk davulları çalındı

Diyarbakır’da ramazan ayının ilk sahuru nedeni ile davullarını yanlarına alan motorize davulcular, vatandaşları sahura kaldırdı.

On bir ayın sultanı olan ramazan ayının ilk sahuruna kalkıldı. Diyarbakırlılar, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının ilk sahurunda davulcuların davullarına vurması ile kalkmaya başladı. Diyarbakır’da sokak sokak motosiklet ile dolaraşan davulcular büyük bir coşkuyla ilk tokmağını vurdular.

Ramazan davulcusu Behçet Alpaydınel, vatandaşlara hayırlı Ramazanlar dileyerek ilk tokmağı vurduğunu dile getirdi. Alpaydınel, “Bugün Ramazanın ilk günü şimdiden çalmaya başladık. Hem Allah için hem de paramızı kazanmak için çalışıyoruz. Allah’ın izniyle hayırlısıyla ramazanı bitireceğiz, saat 01:30’da başlıyor 03:00’te bitiriyoruz” dedi.

Sabah ezanının okunmasının ardından davulcular davula vurmayı bırakırken, halk da ilk gün için niyet getirdi.