0553 313 94 23

Diyarbakır’da pompalı tüfekli dehşet

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir kişi kapısını çaldığı evin dürbününden bakan kadına pompalı tüfek ile ateş etti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 23:46
Diyarbakır’da pompalı tüfekli dehşet

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir kişi kapısını çaldığı evin dürbününden bakan kadına pompalı tüfek ile ateş etti. Gözünden ağır yaralanan kadın tedavi altına alınırken, kaçan zanlı için operasyon başlatıldı.



Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 677. Sokak’ta bulunan Yıldız 4 Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kaplan ailesinin kapısının zilini bir kişi çaldı. Kapı zilini duyan Halide Kaplan (65), kapı dürbününden kim olduğunu baktığı anda karşı taraftan pompalı tüfek ile ateş edildi. Kaplan, gözünden ağır yaralandı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kaplan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme yaparak kaçan şahısın yakalanması için operasyon başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 23:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zayıflamaya engel olan durumlar nelerdir? İşte kilo verememenin nedenleri
    1. Zayıflamaya engel olan durumlar..
    2. Eski futbol hakemi Etem Atasoy vefat..
    3. Diyarbakır’da pompalı tüfekli dehşet
    4. Milan, Rade Krunic'i kadrosuna kattı
    5. Domuz beklerken yanlışlıkla kız..
    6. Adana'da polis memuruna bıçaklı saldırı
    7. Drone’lu kaçak kazı operasyonunda 4..
    8. Fenerbahçe Üniversitesi, Trakya'da..
    9. Aynı aileden 6 kişi zehirlenme..
    10. Rüzgar ve güneş ölçüm istasyonlarına..
    11. Selçuk İnan'dan 1 yıllık imza! Maaşı...
    12. Erdoğan, Bosna Hersek’te heyet..
    13. "Dijital Türkiye yolunda önemli bir..
    14. Futbol: 14 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası
    15. GÜNCELLEME - Otomobil ağaca çarptı: 1..
    16. Hasta yakınları güvenlik görevlilerine..
    17. Yemen'deki BAE askerleri "stratejik..
    18. FETÖ sabıkalısı Atilla Taş'tan skandal..
    19. Hindistan'da Japon beyin iltihabı..
    20. "Takımımızı Avrupa kupalarında..
    21. Hatay Valiliği: "Reyhanlı’daki..
    22. Bu şerbet harareti gideriyor!
    23. Tarsus’taki kayıp kız bulundu
    24. Tunus'un en büyük işçi sendikası..
    25. Dünya üçüncüsü İsveç’e coşkulu..
    26. Çukurca’da 1 kadın ve çocuğu vuruldu
    27. FETÖ'nün gerçek yüzü Arnavutluk'ta..
    28. Şanlıurfa’dan sınıra askeri sevkiyat
    29. MÜSİAD Karadeniz Ereğli Yönetimi GİK..
    30. Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi..
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Dilipak, hakkında açılan soruşturmayı yorumladı: Aile, iffet, namus ‘suç’; fahişelik, ahlaksızlık 'erdem’
    Dilipak, hakkında açılan soruşturmayı yorumladı: Aile, iffet, namus ‘suç’; fahişelik, ahlaksızlık 'erdem’
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var