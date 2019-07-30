Diyarbakır'da polis merkezine düzenlenen terör saldırısı Şehitler Polis Merkezi'ne 24 Temmuz'da terör örgütü PKK yandaşlarınca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen, 4 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde terör örgütü PKK yandaşlarınca polis merkezine el yapımı patlayıcıyla düzenlenen, 4 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki Şehitler Polis Merkezi'ne yüzleri maskeli terör örgütü PKK yandaşlarınca 24 Temmuz'da el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen, 4 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin soruşturma sürdürülüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince saldırıya ilişkin gözaltına alınan A.E, D.O, M.A, S.U. ve M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E, D.O, M.A. ve M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. S.U. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Şehitler Polis Merkezi'ne 24 Temmuz'da yüzleri maskeli terör örgütü PKK yandaşı 2 kişi el yapımı patlayıcıyla saldırıda bulunmuş, saldırıda aralarında sivillerin de olduğu 4 kişi yaralanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.