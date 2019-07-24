Diyarbakır’da polis ekiplerine el bombalı saldırı Diyarbakır’da devriye faaliyeti yürüten zırhlı polis aracına el bombalı saldırıda bulunuldu.

Diyarbakır’da devriye faaliyeti yürüten zırhlı polis aracına el bombalı saldırıda bulunuldu. Saldırıda yaralanan olmazken, polis saldırıyı gerçekleştiren saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.



Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi üzerinde saat 22.45 sıralarında devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araca yönelik kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken, polis ekipleri bölgede saldırıyı gerçekleştiren saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.