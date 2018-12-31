Diyarbakır'da polis adaylarının mezuniyet sevinci

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezinden (POMEM) mezun olan 340 polis adayı için tören düzenlendi.

POMEM 75. Yıl Spor Salonu'nda 22. dönem mezunları için gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, şerefli üniformayı giyerek kahraman teşkilatın en yeni mensupları olarak yemin edecek genç polislerin, cumhuriyet, özgürlük ve bağımsızlığının teminatı olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu gücüyle bugün bölgesel ve küresel ölçekte her alanda iddia sahibi olduğunu belirten Güzeloğlu, gelişen yerli ve milli sanayi ile Türkiye'nin oyun kurucu ülke haline geldiğini ifade etti.

Emniyet teşkilatının da bu dönüşümden payını aldığını dile getiren Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Teşkilat bu doğrultuda hukuka bağlı, insan haklarına saygılı, yetiştiği milletinin milli ve manevi değerlerini sahiplenen, vatandaşına karşı tartışmaz ve yanılmaz bir sıcaklığı sergileyen, her konuda başvurulduğunda çözüm sunan bir merkez haline gelmiştir. Sizler bugün katıldığınız teşkilatın en genç mensupları olarak bu kararlılığın sergileyicisi, taşıyıcısı, devletin milletine uzanan gönül elçileri olacaksınız. Her hal ve şartta bu değerleri yaşayan ve yaşatan genç polisler olacaksınız. Başta cumhuriyetimiz olmak üzere temel değerlerimiz, bayrağımız, devletimiz bütün bu varlıklarımızı korumak adına ettiğiniz yemin uyarınca her konuda bunları sergileyen ve sahiplenen olacaksınız. Sizlere güveniyoruz. Sizlerin yüzlerindeki kararlılığı görüyoruz."

- "Sadakatimiz millete, bağlılığımız devlete olmalıdır"

Ali Gaffar Okkan POMEM Müdürü Ahmet Yarım, teşkilatın nice şehitler yetiştirdiğini, kahramanlık gösterecek nice yiğitler yetiştirmeye devam ettiğini ifade etti.

Emniyet teşkilatının devletin güvenliği ve bekası, milli birliğin korunması açısından üzerine düşen görevi 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde de olduğu gibi kuruluşundan bu yana her dönem layıkıyla yerine getirdiğini vurgulayan Yarım, şunları kaydetti:

"Hem iç güvenlik hem de görevin ifası sırasında tarafsızlığın yitirilmemesi, hiçbir grup, cemaat, cemiyet aidiyeti olmadan, bağlılığın sadece sadakatle devlete olması en elzem ve vazgeçilmez husustur. Personel vasfının bu özellikte olmaması halinde neler yaşanabileceğini 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde hep beraber gördük. Bu sebeple her zaman ve yalnızca sadakatimizin millete, bağlılığımızın devlete, kulluğumuzun Allah'a olması vazgeçilmez düstur olmalıdır."

Törende, 22. dönem birincisi Mahmut Bektaş, konuşma yaptı, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Güzeloğlu, dereceye giren öğrencilere diploma ve çeşitli hediyeler verdi.

Merkezden mezun olan 340 polis adayının yemin etmesinin ardından tören, öğrencilerin keplerini havaya atması ile sona erdi.

Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, 16'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yaşar Arslanhan, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ersin Eser, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, kurum müdürleri, POMEM öğrencileri ve aileleri katıldı.