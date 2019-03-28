Diyarbakır’da PKK’ya büyük darbe

Diyarbakır’ın Silvan, Hazro, Lice ve Kulp ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda PKK’lı teröristlerin kullandığı 17 sığınak imha edildi. Operasyonda toprağa tuzaklanmış patlayıcı, esrar maddesi ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Silvan, Hazro, Lice ve Kulp ilçeleri sınırlarında kalan dağlık ve kırsal alanda 25 Mart Pazartesi günü saat 20.00’den itibaren jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-121 Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Ataş-02 müşterek operasyonunun 27 Mart Çarşamba günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında Silvan ilçesi Dağcılar köyü Kayabağı mezrası kırsalında toprağa gömülü vaziyette 15 metre çoklu bakır kablo ile 4’lü pil bloğuna irtibatlı, 20 litrelik yağ tenekesi içerisine 25 kilogram ağırlığında amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış, Alpha Fire özel cihazı ile uzaktan komutalı mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiş, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasını müteakip yerinde imha edilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 17 adet kış sığınağı tespit edilmeyi müteakip tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen temas arama faaliyetlerinde bahse konu sığınaklar içerisinde, arazide ve adli aramalarda 1 adet 7.65 milimetre çapında Astra marka tabanca, 1 adet pompalı av tüfeği, 16 adet 7.65 milimetre çapında tabanca fişeği, 90 adet av tüfeği fişeği, 2 adet tabanca şarjörü, 1 adet büyük tüp, 1 adet küçük tüp, 1 metre tüp hortumu, 1 adet hücum yeleği, 1 adet uçaksavar mühimmat kutusu, 6 adet küçük pil, 4 adet puşi, 1 adet erkek iç çamaşırı, 3 kilogram peynir, 3 kilogram tereyağ, 4 kilogram reçel, 6 kilogram tuz ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir’’ denildi.

Operasyonlarda 10 kilogram esrar ele geçirildi

Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen operasyonlara da değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Lice ilçesi Kerpiçören köyünde kullanılmayan harabe ev içerisinde 7 paket içerisinde toplam 10 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince esrar maddeleri muhafaza altına alınmıştır. Operasyon bölgesi içerisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra edilen adli arama faaliyetlerinde bin 123 şahıs ve 282 araç kontrol edilmiş, 12 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.’’

Ele geçirilen malzemeler arasında çizgi film karakteri Pepe’nin resminin bulunduğu balonun bulunması ise dikkat çekti.