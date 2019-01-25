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Diyarbakır'da PKK'ya ait 8 sığınak bulundu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 uzun namlulu silah, 2 saat ayarlı el yapımı patlayıcı devresi, çok miktarda mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı- Teröristlerin mağaraya su temini amacıyla naylon poşetle kurdukları düzenek tespit edildi

25 Ocak 2019 Cuma 10:00
Diyarbakır'da PKK'ya ait 8 sığınak bulundu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 sığınak kullanılamaz hale getirildi, 2 uzun namlulu silah, çok miktarda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ve Hazro ilçelerindeki dağlık ve kırsal alanda 23 Ocak saat 23.00 itibarıyla jandarma komando timleriyle başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek Operasyonu"nun dün saat 22.00'de başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyonda teröristlerce kış üslenmesi amacıyla kullanılan biri 25, biri 16 metrekare genişliğinde toplam 8 sığınağın imha edildiği belirtilen açıklamada, sığınaklarda ve toprağa gömülü bidonlarda ele geçirilenlere ilişkin şunlar kaydedildi:

"G-3 piyade tüfeği, 7 şarjör, 7,62 milimetre çapında 254 fişek, 2 saatli mayın el yapımı patlayıcı devresi, patlayıcı düzeneğinde kullanılan tol düzeneği, 2 el telsizi, 5 pil bloku, 29 büyük ve 29 kalem pil, dizüstü bilgisayar bataryası, 250 metre elektrik kablosu, led ışığa bağlı kablo, 5 metre bakır kablo, bir kilogram gübre, 3 büyük ve 2 küçük tüp, çok sayıda giysi ve örgütsel doküman ile çok miktarda yaşam malzemesi.

Operasyonda teröristlerin doğal mağaraya su temini amacıyla naylon poşetle kurdukları düzenek tespit edildi."

Delil niteliği taşıyan silah, mühimmat ve malzemelerin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, diğer malzemelerin ise yerinde imha edildiği bildirildi.

Açıklamada bir konut ve eklentisinde alınan karar uyarınca adli arama yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"38 şahıs ve 11 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapıldı. Arama faaliyeti esnasında evinde G-3 piyade tüfeği, 7 şarjör ve 7,62 milimetre çapında 254 fişek ele geçirilen E.E. gözaltına alındı.

Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 10:00
  1. Diyarbakır
  2. terör operasyonu

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