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Diyarbakır'da PKK'lı bir terörist yakalandı

Merkez Yenişehir ilçesinde polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalanan terörist tutuklandı

29 Kasım 2018 Perşembe 09:48
Diyarbakır'da PKK'lı bir terörist yakalandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde PKK'lı bir terörist, jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, PKK/KCK terör örgütüne katıldığı ve örgüt tarafından 2013 yılında terör örgütünün sözde Sivil Savunma Birliği (YPS) yapılanmasında görevlendirildiği tespit edilen terörist "Xebatkar Amed" kod adlı F.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde belirlenen adrese İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek düzenlenen operasyonda F.A, gözaltına alındı.

F.A, yapılan soruşturmanın ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teröristle mücadele kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın sivil yapılanması, iş birlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 09:48
  1. 1 terörist
  2. Diyarbakır
  3. PKK
  4. Yakalanma

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