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Diyarbakır'da PKK'lı 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi

01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:17
Diyarbakır'da PKK'lı 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü PKK üyesi 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 25 Nisan'da 23.00 sıralarında Dicle ilçe merkezinde bulunan polis kalekoluna terör örgütü mensuplarınca roketatarlı saldırıda bulunulduğu anımsatıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla Dicle ilçesi kuzeyinde kalan dağlık ve kırsal alanda Ergani Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ve polis özel harekat timlerinin katılımıyla 30 Nisan'da saat 21.00'den itibaren "Özel Birlik 2019-12" müşterek operasyonu yapıldığı bildirilen açıklamada, "Ergani Jandarma Komando Tabur Komutanlığı unsurlarınca bugün 13.20 sıralarında Dicle ilçesi Aşağıtaşağıl köyü mülki sınırlarında icra edilen operasyonda, sağlanan temas neticesinde 2 kadın terörist silahlarıyla ölü olarak ele geçirildi." denildi.

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.



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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:17
  1. 2 kadın
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