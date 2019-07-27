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Diyarbakır’da PKK terör örgütünün finans kaynağına dev operasyon

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda terör örgütü PKK’nın finans kaynağına büyük darbe vuruldu.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:24
Diyarbakır’da PKK terör örgütünün finans kaynağına dev operasyon

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda terör örgütü PKK’nın finans kaynağına büyük darbe vuruldu. Operasyonda 1 milyon 69 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirilirken, son 1 ayda düzenlenen toplam 6 operasyonda 11 milyon 969 bin 628 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Hani ve Kocaköy kırsalında düzenlenen operasyon ile ilgili bilgi verildi. Valilikten yapılan açıklamada, operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 9 adet doğal mağara ve 1 adet sığınak tespit edildiği, çalılar arasına gizlenmiş çuvallar içerisinde 89 kilogram esrar maddesi, 7 ayrı noktada toplam 1 milyon 69 bin 850 kök kenevir bitkisi imha edildiği belirtildi. Diyarbakır Valiliğince yapılan açıklamada Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, bölücü terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınak ve barınakları tespit ederek içerisindeki silah ve mühimmatları muhafaza altına almak, diğer malzemeler ile sığınakları imha etmek için operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla, Hani ilçesi güneydoğusu ile Kocaköy ilçesi kuzey ve kuzeybatısında kalan dağlık ve kırsal alanda, 25 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 21.00’dan itibaren Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Komando timleri, Polis Özel Harekat timleri ve Güvenlik Korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-131 Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Gökçeli-02 Müşterek Operasyonu, 26 Temmuz 2019 Cuma günü saat 23.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan toplam 9 adet doğal mağara ve 1 adet sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.


Açılamada, gerçekleştirilen temas arama faaliyetleri neticesinde arazide çalılar arasına gizlenmiş çuvallar içerisinde 89 kilogram esrar maddesi, toplam 7 ayrı noktada toplam 1 milyon 69 bin 850 kök kenevir bitkisi, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 7 bin 702 metre uzunluğunda su hortumu, borusu ile 3 adet su motoru ele geçirilmiş, esrar maddeleri muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edildiği kaydedildi.


Valilik açıklamasında, “Operasyon bölgesinde bulunan mermer ocaklarının kontrolü esnasında, Hani ilçesi Kırım köyü mülki sınırları içerisinde O.Ö. isimli şahıs tarafından işletilen Hani Mermer A.Ş.’nin izinsiz olarak çalışma yaptığı tespit edilmiş, yasal işlemlere başlanılmıştır. Adli arama faaliyetleri neticesinde, yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra edilen adli arama faaliyetlerinde 512 şahıs ve 104 araç kontrol edilmiş, 3 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” açıklaması vurgulandı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:24
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