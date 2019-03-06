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Diyarbakır’da peygamberlerin kabir örtüleri yenilendi

Gazetemiz okurlarından Ahmet Uylar, "Diyarbakır’da peygamberlerin kabir örtüleri yenilendi" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:18
Diyarbakır’da peygamberlerin kabir örtüleri yenilendi

Ahmet Uylar

Bismillahirrahmanirrahim

(Ey Muhammed) İsmail, El-Yesa ve Zülkifl’i de an. Onların her biri iyi kimselerdi. (Sad Suresi, 48. Ayet)

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen iki Peygamberimiz HZ.ELYASA ve HZ.ZÜLKİFL Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde medfun bulunmaktadırlar. 1995 yılında Hem Zülkifl (a.s.) hem de Elyesa (a.s.) kabirlerinin taşınması sırasında heyette görevli bulunan Seyda Molla Ömer şunları anlatıyor;

Her iki naaşı da bizzat gördüm. Naaşlar yeni ölmüş insan cesedi gibiydi. Canlı bir insan yatmış hali, uykudaki hali gibiydi. Nasıl ki yatarsınız sadece hareketsiz olursunuz. İşte aynen öyleydi. Canlı bir insan gibiydi vücut yapıları. Ellerine, beline, ayaklarına uyluklarına ellerimle dokundum. Her tarafı sağlamdı. Onlara duyduğumuz hürmetten ve mahcubiyetimden dolayı yüzlerini açıp bakamadım. Hz. Zülkifl’ün saçını gördüm, hemen kapattım. Saçı kara değildi, hepsi ak da değildi. İkisinin arasıydı. Kefenlerinde leke bile yoktu. Tertemiz bembeyazdı. Hz. Zülkifl (a.s.), Elyesa (a.s.) Peygamberden daha ağırdı. Boyları bizden uzundu.

Her iki Peygamberin de naaşlarının çürümemiş olması, Peygamberimiz HZ. MUHAMMED (S.A.V)’in ”Cenab-ı Hak, toprağa, peygamberlerin cesedini çürütmeyi haram kılmıştır” hadisi ile irtibatlandırılmıştır. Görev aldığı tarihten bu tarafa Diyarbakır’da hayırlı ve başarılı işlere vesile olan Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Sayın Serdar KARTAL’ın girişimi ile daha önce 2018 yılı Mayıs ayında 2 aylık bir sürede büyük bir özveri ve emek ile Diyarbakır HZ.SÜLEYMAN ve 27 ŞEHİD SAHABE örtülerini yenileyen DİYARBAKIR YENİŞEHİR OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ yetkilileri ve çalışan 10 kişilik bayan ekip bu defa 6 ay gibi kısa bir süre zarfında her ikisi’de 5’er metre uzunluğunda olan PEYGAMBER KABİR ÖRTÜLERİ’ni ayetler ile ilmek ilmek işleyerek yıllarca sürecek bu işlemi gece gündüz çalışarak mucizevi bir şekilde bitirme başarısını gösterdiler. Bu hanım kardeşlerimizin içindeki iman ve sevap kazanma duygusu bu başarıyı getirmiştir. Peygamber örtüleri dualar eşliğinde serildi.

Bu tür hayırlı işler Diyarbakır halkı tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. Devletin belediyelere gönderdiği paraların halkın manevi değerlerine ve gerçek belediyecilik işlerine harcanması insanları sevindirmiştir. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan acı olaylar devletin güler yüzünü göstermesi ile silinme aşamasına gelmiştir. İnsanlar artık tüm güneydoğu illerinde güvenli, rahat ve sosyal bir hayat sürmektedirler.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:18
  1. Ahmet Uylar
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  3. El-Yesa
  4. Zülkifl
  5. İsmail
  6. Muhammed
  7. Kur’an-ı Kerim
  8. Zülkifl (a.s.)
  9. Elyesa (a.s.)
  10. Seyda Molla Ömer
  11. Peygamberimiz HZ. MUHAMMED (S.A.V)
  12. Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Serdar KARTAL
  13. HZ.SÜLEYMAN
  14. DİYARBAKIR YENİŞEHİR OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ
  15. PEYGAMBER KABİR ÖRTÜLERİ

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