0553 313 94 23

Diyarbakır'da patlayıcı düzeneği ele geçirildi

Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bulunan 50 kilogram amonyum nitratla hazırlanmış toprağa gömülü el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi

13 Haziran 2019 Perşembe 09:45
Diyarbakır'da patlayıcı düzeneği ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 19 litrelik plastik bidon ile 12 kilogramlık tüp içerisinde yaklaşık 50 kilogram amonyum nitratla hazırlanan el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Lice ilçesinin kuzeydoğusundaki dağlık ve kırsal alanda, 10 Haziran'da saat 22.00'den itibaren, "Şehit Ahmet Altunoğlu-01 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Operasyonda, dün ilçeye bağlı Birlik köyü sınırları içerisinde toprağa gömülü el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildiği belirtilen açıklamada, patlayıcı düzeneğinin uzman ekiplerce yerinde imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Düzeneğin birbiriyle bağlantılı 19 litrelik plastik bidon ve 12 kilogramlık tüp içerisine yaklaşık 50 kilogram ağırlığında amonyum nitrat patlayıcıyla desteklendiği ve anahtar sisteminin uzaktan kumandalı el yapımı özel cihaz olduğu tespit edildi. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:45
  1. Diyarbakır
  2. ele geçirilen malzeme
  3. operasyon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aralıklı dişler gülmeyi engelliyor
    1. Aralıklı dişler gülmeyi engelliyor
    2. Bulgaristan’da Gazi Kırca Ali’nin..
    3. Toplanan inek sütü miktarı Nisan’da..
    4. Hayat Kimya ofisini yeniledi
    5. Op. Dr. Defne Erkara: “Liposuction bir..
    6. Sahipsiz hayvanlar Büyükşehir..
    7. Başkan Bıyık’tan hasta ziyaretleri
    8. BAYSEM öğrencileri yıl sonu..
    9. ÇAYKUR’dan son 20 yılın en yüksek yaş..
    10. Tavuk yumurtası üretimi Nisan’da azaldı
    11. Guatemala’da Seçim Suçları Savcısı’nın..
    12. Dünya Rafting Şampiyonası sona erdi
    13. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan..
    14. İçişleri Bakanlığından okul çevreleri..
    15. Umman Denizi'nde iki petrol tankerinde..
    16. Yıl sonu sergisindeki defile beğeni..
    17. Yaylada "bal duası"na çıktılar
    18. A Milli Kadın Basketbol Takımı,..
    19. ASEV kursiyerleri yetenekleriyle..
    20. Kümes hayvancılığı üretimi
    21. Turkcell’den hayvancılıkta “akıllı..
    22. Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç,..
    23. Galatasaraylı Nigel Hayes, Zalgiris..
    24. Ülke genelinde eş zamanlı uygulama
    25. Asya borsaları
    26. Iğdır’da kiraz hasadı başladı
    27. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    28. Şimdiye kadar tencerede kek yaptınız..
    29. Vali Günaydın’dan 112 Acil Çağrı..
    30. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı