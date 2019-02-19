0553 313 94 23

Diyarbakır’da patlama: 2 yaralı

Diyarbakır’da bir kişinin sobaya yanıcı madde dökmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

19 Şubat 2019 Salı 18:25
Diyarbakır’da patlama: 2 yaralı

Diyarbakır’da bir kişinin sobaya yanıcı madde dökmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.



Olay, Yenişehir ilçesi 1. Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iş yerinde çalışan bir kişi, odun sobasına erken alev alması için yanıcı madde döktü. Yanıcı maddenin dökülmesi sonrası soba, büyük bir gürültüyle patlarken, iş yerinde de yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi sonucu olay yerine 112 Sağlık ekipleri, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Patlamada yaralanan H.A. ile M.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede bölgeye gelen güvenlik güçleri de yangına müdahale ederek söndürdü.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 18:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
    1. Konyaspor'da Kayserispor maçı..
    2. Yine aynı görüntü yaşandı, belediye..
    3. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    4. Isparta’da trafik kazası: 2 yaralı
    5. Erol Bulut: Sözlerimi geri alıyorum
    6. Isparta'da dikkatsizlik kazaya sebep..
    7. 11 çocuğa işkence iddialarını Emniyet..
    8. ABD'nin yaptırımları nedeniyle Rus..
    9. Vali Karaloğlu: “Antalya mükemmeli..
    10. Jandarma Roma dönemine ait aslan..
    11. Macron saldırıya uğrayan Yahudi..
    12. DÜZELTME - "BM'den Irak'a ekonomik..
    13. Lüks villadaki uyuşturucu..
    14. İçişleri Bakanı Soylu, AB Komiseri..
    15. Binali Yıldırım seçim çalışmalarının..
    16. Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
    17. Hindistan'daki domuz gribi salgını
    18. Rusya'dan askerlere 'sosyal medya'..
    19. Aytemiz Alanyaspor’da Kasımpaşa mesaisi
    20. Budapeşte Süreci 6. Bakanlar..
    21. İran'da deprem! Ruhani'nin kardeşi..
    22. Piyasalarda gün sonu
    23. Bilecik’te AK Parti ve CHP listeleri..
    24. Uçurumun kenarında mahsur kalan keçi..
    25. Eski Bakan Fikret Ünlü'nün vefatı
    26. Küme düşürülen Gaziantepspor'a bir şok..
    27. Suudi Arabistan ve Bahreyn Mısır'daki..
    28. Yayaya yol veren otomobile arkadan..
    29. "Puan veya puanlar için gidiyoruz"
    30. Diyarbakır’da patlama: 2 yaralı
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü