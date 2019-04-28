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Diyarbakır’da Paskalya kutlandı

Hristiyanların dini bayramı olan Paskalya, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Meryem Ana Süryani Kilisesi’nde düzenlenen ayinle kutlandı.

28 Nisan 2019 Pazar 14:06
Diyarbakır’da Paskalya kutlandı

Hristiyanların dini bayramı olan Paskalya, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Meryem Ana Süryani Kilisesi’nde düzenlenen ayinle kutlandı. Kutlamada kardeşlik mesajları verildi, yumurtalar tokuşturuldu.


Hazreti İsa’nın göğe yükselişi olarak kabul edilen ve Hristiyanların en önemli bayramlarından olan Paskalya, Sur ilçesinde bulunan tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi’nde düzenlenen ayinle kutlandı. Kilise çanının çalınmasıyla başlayan ayinde vatandaşlar mum yakarak dualar etti. İncil’den bölümlerin ve ilahilerin okunduğu ayini Meryem Ana Süryani Kilisesi papazı Yusuf Akbulut yönetti. Ayini vatandaşlar İşkence ve Şiddet Mağdurları İçin Sosyal Hizmet, Rehabilitasyon ve Adaptasyon Merkezi Derneği (Sohram-Der) Başkanı Mim Yavuz Binbay da izledi.



"Bu bayram barışa vesile olsun"


Meryem Ana Süryani Kilisesi papazı Yusuf Akbulut, 50 gün oruç tuttuklarını ve bu orucun sonunda büyük diriliş bayramı dedikleri Paskalya Bayramı’nı kutladıklarını söyledi.


İşkence ve Şiddet Mağdurları İçin Sosyal Hizmet, Rehabilitasyon ve Adaptasyon Merkezi Derneği Başkanı Mim Yavuz Binbay ise 17 yıldır Süryani ve Ermeni kardeşleriyle beraber Paskalya ve Noelleri kutladıklarını söyledi. Binbay, "Paskalya tüm Orta Doğu’dan Avrupa’ya yansıyan bir bayramdır. Dünyamızın en çok ihtiyaç duyduğu barışın, kardeşliğin ve savaşın durmasını diliyorum, insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini umuyorum” diye konuştu.


Kutlama çörek ve boyalı yumurta dağıtımının ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 14:06
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