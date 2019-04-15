Diyarbakır’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı Diyarbakır-Bingöl karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5’i ağır 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Bingöl karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5’i ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Diyarbakır-Bingöl karayolu Kocaköy ilçe çıkış yolunda meydana geldi. 33 RA 274 plakalı otomobil sollamaya geçtiği sırada Bingöl istikametinden gelen 33 SP 982 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Olay yerinden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve güvenlik güçleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Diyarbakır’daki hastanelere kaldırıldı. Kazada 2 kişinin öldüğü, 5’i ağır 7 kişinin ise yaralandığı belirtildi,

Güvenlik güçleri kazanın yaşandığı bölgede karayolunun tek şeridini kapatırken, trafik akışını açık şeritten sağladı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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