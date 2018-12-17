Diyarbakır'da otomobil minibüse çarptı: 2 yaralı

Diyarbakır'da otomobil minibüse çarptı: 2 yaralı17 Aralık 2018 Pazartesi 15:44
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da otomobilin minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Murat Kürüm'ün kullandığı 06 MCE 73 plakalı otomobil Diyarbakır-Silvan kara yolunun Seyrantepe mevkisinde Mehmet Avcı idaresindeki 21 AS 828 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüs yol kenarında bulunan markete, otomobil de refüje çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücüler Kürüm ve Avcı 112 Acil Servis ekiplerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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