Diyarbakır'da otobüsün altında kalan kişi hayatını kaybetti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yolcu otobüsünün altında kalan kişi yaşamını yitirdi. Diyarbakır otogarında akşam saatlerinde yolcu alan Has Diyarbakır firmasına ait sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otobüs, peron kısmından hareket etti.

Otobüsün sol tarafında bulunan 38 yaşındaki Akif Bayram, bu sırada ön tekerin altında kaldı. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bayram, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bayram'ın otobüsün altında kalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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