Diyarbakır'da operasyon! PKK'ya ağır darbe

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, silah, mühimmat ve 44 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespiti amacıyla sürdürülen çalışmalarda sözde Amed eyaleti maliye ve cephane birimi sorumlusu terörist "Seyit Batman" kod isimli Ekrem İptaş'a ait çantanın, Lice ilçesi Ortaç köyünde ikamet eden R.T. ve M.T'nin ev ve eklentilerinde bulunduğu yönünde istihbari bilgiler elde edildiği bildirildi.

Ortaç köyünde arama faaliyeti yapmak amacıyla 6 Aralık'ta saat 05.30 itibarıyla Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Koçak istihbarata dayalı nokta operasyonunun düzenlendiği belirtilen açıklamada, operasyonun aynı gün saat 21.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, operasyonda, ev, eklenti ve bahçelerde iş makinelerinin de yardımıyla yapılan aramalarda, ev içerisinde ve bahçede toprağa gömülü iki jelikan bidon içerisinde tabanca, iki kalaşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör, 77 fişek, el dürbünü, panço, met, 26 gizleme ağı, koltuk altı tabanca kılıfı, kütüklük, 44 kilogram esrar ele geçirildiği aktarıldı.

Yatakların altına gizlenmiş

"Arama faaliyetleri esnasında hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan aranan A.K, M.T'nin evinin yatak odasında yatakların altına gizlenmiş şekilde yakalanmış, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.